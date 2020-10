NÖ: 250 Menschen waren am Schneeberg gefangen

Diesen Ausflug auf den Schneeberg hatten sich viele sicher anders vorgestellt: Rund 250 Menschen saßen am Samstag am Schneeberg fest, weil Sturmböen mit bis 190 km/h über die Ausflügler hinwegbliesen. Deshalb musste aus Sicherheitsgründen kurzfristig die Zahnradbahn eingestellt werden, wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte.