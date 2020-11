NÖ: 18-Jährige in Zugtoilette vergewaltigt

Auf einer Zugfahrt nach Wiener Neustadt ist eine 18-Jährige auf der Toilette der Garnitur vergewaltigt worden. Die junge Frau erstattete am Sonntag Anzeige, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag. Der Täter soll sie in das WC gedrängt und zum Geschlechtsverkehr genötigt haben.

Die Ermittler forschten einen 30-Jährigen aus und nahmen ihn am Dienstag bei einem Bahnhof im Bezirk Wiener Neustadt fest. Der Slowake, der sich bei seiner Einvernehmung nicht geständig zeigte, wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.