Vergewaltigungen: 20 bis 40 Prozent werden nicht gemeldet

Der Haupttyp des Vergewaltigers ist nach der Analyse von Kriminalpsychologen der soziopathische Täter. Ihm geht es um die Demonstration von Macht und Männlichkeit, um die Unterwerfung einer Frau, um „Eroberungssex“. Die Tat hebt das Selbstwertgefühl des Angreifers und verschafft ihm Befriedigung. Der zornige Vergewaltiger will seine Wut, Hass und Frustration an einer Frau abreagieren, der Angriff ist spontan, impulsiv und von massiver Gewalt geprägt. Es handelt sich meist um Männer, die auf die betroffene Frau wütend waren, weil sie von ihr zurückgewiesen wurden, oder auch solche, die sich an einer fremden Frau abreagieren. Dieser Typus kommt in rund 20 Prozent der Fälle vor.

Sadisten

Sadistische Vergewaltiger sind selten, eher kaltblütig als spontan aggressiv und wollen ihre Befriedigung durch Angst und Schmerz des Opfers erlangen. Ihr Ziel ist die Gewaltausübung selbst, verbunden mit sexueller Demütigung. Sie bereiten die Taten meist vor und führen beispielsweise Waffen und Fesselungswerkzeuge mit.

Schüchtern und erfolglos

Der bloße sexuelle Vergewaltiger ist ebenfalls selten, wird aber häufig fälschlicherweise als „Prototyp“ des Sexualtäters dargestellt. Er wird als ein „schüchterner, erfolgloser und passiver Mann“ klassifiziert, dem es schwerfällt, eine Beziehung zu einer Frau aufzubauen, und darauf hofft, dass das Opfer positiv auf den Angriff reagiert und gerne mit ihm Sex haben würde.