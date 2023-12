Nobelpreisträger Ferenc Krausz wird Vösendorfer Ehrenbürger

Weil ihm als erstem Physiker mit seinem Team das Kunststück gelungen war, einen Lichtblitz von weniger als einer Billiardstel Sekunde zu erzeugen, durfte Ferenc Krausz heuer den Nobelpreis in Stockholm entgegen nehmen. Im Konzertsaal der Hauptstadt überreichte Schwedens König Carl XVI. Gustav dem ungarisch-österreichischen Doppelstaatsbürger die hohe Auszeichnung.

Ehrengast bei Konzert

In nicht ganz so staatstragendem Ambiente könnte der in Deutschland arbeitende und lebende Wissenschafter zu Beginn des kommenden Jahres die nächste hohe Ehrung in Empfang nehmen. Von der Gemeinde Vösendorf im Bezirk Mödling ist er nämlich gerade zum Ehrenbürger ernannt worden. Weil Krausz dort von 1997 bis 2004 lebte. Die Verleihung soll in der Shopping City Süd, Österreichs größtem Einkaufszentrum, das sich auf Vösendorfer Gemeindegebiet befindet, über die Bühne gehen.