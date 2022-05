Niederösterreicherin sorgt für Hüttengaudi bei Großveranstaltungen

Es ist kein üblicher Job, den Petra Neugebauer-Kraus ausübt. Die Hüttengaudi ist im wahrsten Sinne des Wortes ihr Beruf. Denn sie vermietet für Veranstaltungen, Konzerte und Feste unterschiedliche Hütten – je nach Anlass.

Die Unternehmerin arbeitete urspünglich lange in einem technischen Büro. „Dann habe ich ein Kind bekommen und wollte eigentlich nie mehr etwas mit Technik zu tun haben“, sagt sie im Gespräch mit dem KURIER lachend. Sie dachte, eine kleine Hütte wäre die einfachste Variante, um wieder im Berufsleben Fuß zu fassen.

Doch aus der Idee Fuß zu fassen entwickelte sich ein wahres Imperium. Mittlerweile sind es 400 Hütten die Petra Neugebauer-Kraus regelmäßig vermietet. Jetzt wo die Covid-Regelungen gelockert wurden, läuft das Hüttengeschaft auch so richtig. So hat sie erst diese Woche für die Handwerker, Köchinnen und Köche und Aussteller am Wiener Rathausplatz bei der mehrtägigen Veranstaltung „Waldviertel pur“ ein Dach über dem Kopf bereitstellen können.