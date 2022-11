Niederösterreicher wollte geliehenes Auto verkaufen: Festnahme

Ein 58 Jahre alter Niederösterreicher ist am Dienstag in Kärnten festgenommen worden. Er wollte ein Auto, das er bei einem Händler in seinem Heimatbundesland unter dem Vorwand einer Probefahrt ausgeliehen hatte, in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) verkaufen. Der Kärntner Händler wurde im Gespräch mit dem Mann skeptisch und verständigte die Polizei.

Da gegen den Mann eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg vorlag, klickten für ihn die Handschellen. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.