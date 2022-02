Niederösterreicher hilft Erdbeben-Opfern in Nepal

Denn die nächste Reise nach Nepal ist bereits in Planung. Im Mai will Manfred Janele wieder aufbrechen, sammelt dafür schon Spenden. Diesmal gehe es um neue Hilfsprojekte wie Unterstützung für ein Altenheim, in dem bitterste Armut herrscht: „Dort sind alte und kranke Menschen untergebracht, die alleine nicht mehr überleben könnten. Es gibt zwar Essen, aber weder fließendes Wasser noch Strom.“ Aktuell ist auch ein Filmprojekt über seine Erlebnisse in Nepal in Arbeit.

Lebensfreude und Zufriedenheit habe er auch für seine berufliche Tätigkeit mitgenommen, betont Janele. „Ich bemühe mich, eine solche Kultur in Unternehmen zu schaffen.“ Und sein ganz persönliches Fazit? „Kraft entsteht durch Tun. Wenn mir jemand vorher gesagt hätte, was mich in Nepal erwartet, weiß ich nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, zu fahren. Es geht letzten Endes immer um den ersten Schritt, der Rest ergibt sich am Weg oft ganz automatisch“.

Spendenmöglichkeit

Wer helfen will, kann dies über das Spendenkonto IBAN: AT 53 11000 02594 751600, BIC: BKAUATWW – lautend auf Manfred Janele – tun.

Beruflich entwickelt Janele für Kunden aus Tourismus und dem KMU-Bereich Konzepte, um Kunden, Gäste und Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden. Dafür produziert er auch Bild, Film und Text für Website und Social Media. www.manfredjanele.film