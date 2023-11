Neuer Windpark liefert Strom für 40.000 Haushalte

250 neue Windräder

Mit der aktuellen Windzonierung werde Platz für 250 neue Windräder geschaffen. Damit würden in wenigen Jahren insgesamt 1.000 Windräder in Niederösterreich stehen. Ein Viertel des Stroms aus dem neuen Windpark geht an die Lenzing AG, wie CTO Christian Skilich erklärt. Vor einem Jahr habe man auf Photovoltaik gesetzt und mit dem Verbund ein Modell kreiert, der Windpark sei dazu nun die ideale Ergänzung und man erreiche damit 42 Prozent Abdeckung.