Den Wienerwald in den Wintermonaten erleben

Neue Natur-Bücher

Die Natur im Biosphärenpark gibt es aber auch zum Nachlesen. Die neuen Bücher „Natur in Pressbaum“ und „Natur in Eichgraben“ fassen die Ergebnisse zum Tag der Artenvielfalt 2019 bzw. 2021 zusammen und zeigen bilderreich, was in diesen Biosphärenpark-Gemeinden so kreucht und fleucht. In Pressbaum konnten etwa innerhalb von 24 Stunden rund 1.400 verschiedene Pflanzen-, Tier- und Pilzarten nachweisen, darunter 17 verschiedene Fledermausarten, 475 höhere Pflanzen und 33 Flechtenarten entdeckt werden.

