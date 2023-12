Wiener Neustädter Adventlauf für den guten zweck

Geschenke für Bedürftige

Traditionell am 1. Adventsonntag wird um 9 Uhr am Hauptplatz das Feuer für die Fackeln geweiht. Anschließend starten die Läufer und Nordic Walker in alle vier Himmelsrichtungen und steuern dabei verschiedenste soziale Einrichtungen an. Dabei bekommen Bedürftige und sozial Schwächere der Gesellschaft speziell ausgewählte Geschenke. Auf dem Weg konnten seit dem ersten Adventlauf mit Hilfe von Spenden bereits Präsente im Wert 425.000 Euro übergeben werden.