Verein aus Langenlois setzt zu Weihnachten "Lichtpunkte"

Den Zeitpunkt der Geschenkübergabe beschreibt Christian Rauscher als besonders emotional. „Du siehst, was so ein Geschenk bedeutet“, sagt der Vereinsobmann und erinnert daran, dass es für die meisten dieser Kinder das einzige Geschenk im ganzen Jahr ist. „Egal, was man vorher investiert hat, in dem Moment kriege ich meistens mehr zurück, als ich geben kann.“