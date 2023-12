Traditioneller "Schankltag": Private Keller öffnen ihre Pforten

Heute lebt diese Tradition in Hollabrunn weiter, wenn auch in abgewandelter Form. Der Kellergassenverein lädt in die Sitzendorfer Kellergasse, um dort in die historischen Gewölbe abzutauchen. Zehn Keller rund um den Zehetplatz sind am 28. Dezember von 15 bis 18 Uhr geöffnet und bieten Einblicke in Unterwelten, die den Besuchern ansonsten verschlossen bleiben. Eine Veranstaltung, die sich in den letzten Jahren bewährt hat.