Bacchuspreis 2023 geht an Wachaumaler Erich Giese

Für diese Verdienste um den heimischen Wein erhielt Erich Giese im Rahmen der Bundesweintaufe in der Burg Perchtoldsdorf nun den Bacchuspreis 2023 in der nationalen Kategorie. Der Bacchuspreis in der internationalen Kategorie wird seit heuer nicht mehr bei der Weintaufe, sondern im Rahmen der Weinmesse VieVinum (25.–27. Mai 2024) verliehen. Mit dem Bacchuspreis ehrt die heimische Weinwirtschaft seit über fünf Jahrzehnten jene Personen, die für den österreichischen Wein – national und international – besondere Leistungen erbracht haben.