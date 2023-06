Beste Weine bei NÖ Landesweinprämierung ausgezeichnet

Am Dienstag, 13. Juni, fand in der „Konerei“ in St. Pölten die niederösterreichische Landesweinprämierung statt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bundesminister Norbert Totschnig, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (alle ÖVP) sowie Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager und der nö. Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann zeichneten gemeinsam mit Stefan Jauck von der NÖ-Versicherung und Claudia Mittermayr von Raiffeisen Ware Austria die 22 Preisträger aus.

Weingut des Jahres wurde das Weingut Hagn in Mailberg (Bezirk Hollabrunn).

NÖ Winzer im Mittelpunkt

„Wein ist Teil der blau-gelben DNA. Wein ist eines unserer wichtigsten Kulturgüter und wir sind stolz, dass wir das Weinland Nummer eins sind“, sagte die Landeshauptfrau.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf stellte „die Winzerinnen und Winzer in den Mittelpunkt, denn sie sind es, die für besten und qualitätsvollen Wein sorgen.“

Österreichs Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager betonte, dass man sich noch stärker auf die Herkunftskennzeichnung konzentrieren müsse.

Der niederösterreichische Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann informierte, dass bei der Weinprämierung dieses Jahr erstmals die Kategorie „Gereifte Weißweine“ ausgezeichnet werde.