Waldviertlerin ist neue Kapellmeisterin der Polizeimusik

Die 30-Jährige ist im Jahr 2013 in den Polizeidienst eingetreten. Nach erfolgreicher Absolvierung der Grundausbildung startete sie im Oktober 2014 als Beamtin in Groß-Enzersdorf in ihre polizeiliche Laufbahn. Neben dem Job hat für Jäger immer die Musik eine wichtige Rolle in ihrem Leben eingenommen.

Bereits im Kindesalter erhielt sie ihre erste musikalische Ausbildung an der Trompete und war bald Mitglied der heimischen Blasmusikkapelle. Im Frühling 2015 wurde sie dann offiziell Mitglied der Polizeimusik Niederösterreich.