Niederösterreicher holte auf heißen Sohlen EM-Medaillen

Seit 40 Jahren ist das Beach&Wassersportzentrum im Donaualtarm von Wallsee Österreichs Zentrum des Barfußwasserskisports. Da passt es gut in die feierliche Stimmung, dass Stefan Wimmer, einer der Betreiber des Freizeitzentrums, am Wochenende bei den Europameisterschaften im niederländischen Maurik bei der Barefoot EM zwei Mal am Podest stand und zwei Medaillen mit nach Hause brachte.