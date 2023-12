Kein Erstligist in Sicht: Niederösterreichs Fußballclubs in der Krise

Generell würden Führungsspieler im Kader fehlen. In der Rückrunde wolle man den Fans mit dem eigenen Spiel vermitteln, dass jeder um alles kämpft. Das sei in der Herbstsaison nicht immer so gewesen, meint der sportliche Leiter. Es sollen auch noch Spieler verpflichtet werden, die den unbedingten Siegeswillen ausstrahlen.