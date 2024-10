SPÖ kämpft mit Petition gegen mögliche Klinik-Schließungen

Die SPÖ Niederösterreich hat eine Online-Petition gegen eine mögliche Schließung von Landeskliniken gestartet. Die SPÖ verlange einen "Aus- statt Abbau des Gesundheitssystems", hieß es in einer Aussendung am Freitag.

Anlass für die Debatte ist ein in der Vorwoche bekannt gewordenes Expertenpapier, in dem u.a. die Schließung von vier der 27 Standorte empfohlen wird. In einer Aktuellen Stunde im Landtag am Donnerstag hatten die anderen Fraktionen der SPÖ Populismus vorgeworfen.