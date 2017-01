Niederösterreich: Pernkopf als Stellvertreter

Foto: KURIER/Rainer Eckharter

Der aus dem Mostviertel stammende Stephan Pernkopf wurde 1972 in Scheibbs geboren. Er ist Absolvent des Francisco-Josephinum in Wieselburg und promovierte 2006 an der Uni Wien zum Doktor der Rechtswissenschaften.

Ab 1999 war Pernkopf in der Niederösterreichischen Versicherung als Assistent des Generaldirektor-Stellvertreters tätig. Aber bereits ein Jahr später begann der passionierte Blasmusiker seine politische Karriere als Gemeinderat in der Gemeinde Wieselburg-Land sowie bei der ÖVP Niederösterreich, wo er von 2000 bis 2001 als politischer Referent arbeitete.

Rechte Hand von Molterer und Josef Pröll

Anschließend machte Pernkopf den Schritt in die Bundespolitik als Ministersekretär, zunächst von Landwirtschafts- und Umweltminister Wilhelm Molterer (ÖVP), dann von dessen Nachfolger Josef Pröll. 2005 stieg er zum Kabinettschef auf und blieb dies bis zum Ende der Bundesregierung Gusenbauer, wo er auch in der von Josef Pröll geleiteten ÖVP-Perspektivengruppe mitarbeitete.

Als Josef Pröll 2008 zum Vizekanzler und Finanzminister aufstieg, wanderte Pernkopf als Kabinettschef mit in die Himmelpfortgasse.

Foto: KURIER/Gerhard Deutsch Noch immer war er Gemeinderat in Wieselburg-Land. Bis zum Jahr 2009, in dem Pernkopf auch hauptamtlich wieder nach Niederösterreich zurückkehrte. Am 26. Februar wurde er als Agrarlandesrat angelobt. In seinen Verantwortungsbereich fallen die Ressorts Agrar, Energie und Umwelt, sowie der Katastrophenschutz und der Niederösterreichische Landesfeuerwehrverband.

2011 heiratete er in Wieselburg vor viel Politprominenz seine Frau Marianne, privat spielt er Saxofon bei der Steven's Bigband und in der Bläserformation die.tschechen.