Uralte Tradition: „Hiataeinzug“ in Perchtoldsdorf

Festgelegter Ablauf

Bereits Ende August wurden von den Hiatan die sogenannten Hutbäume in den Weingärten aufgestellt. Am Sonntag zieht die Schar der Hauer dann durch den Ort. Es gibt eine Festmesse in der Pfarrkirche und anschließend das ebenso traditionelle „Gstanzl-Singen“ am Marktplatz, bei dem markante Ereignisse des vergangenen Jahres humorvoll aufgearbeitet werden. In einem Gstanzl erwähnt zu werden, gilt in Perchtoldsdorf als Ehre.