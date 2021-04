Niederösterreich peilt mehr als 100.000 Impfungen pro Woche an

Rund 450.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind bereits gegen das Coronavirus geimpft oder haben ihren persönlichen Termin fixiert. Spätestens ab Mai sollen mehr als 100.000 pro Woche hinzukommen. „Das entspricht rund 36 Prozent der gesamten impfbaren Bevölkerung“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Samstag. Gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) besuchte sie die Impfstraße in der Arena Nova, die als Pilotprojekt für die geplanten 20 Impfzentren landesweit dient. Diese sollen in der zweiten Maihälfte in Vollbetrieb gehen.

42 Teststraßen in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt seien alleine am Freitag rund 9.900 Personen geimpft worden, betonte Schneeberger. Die Stadt verfüge über 42 Teststraßen, die von Montag bis Sonntag von 7 bis 20 Uhr geöffnet sind, seit 11. Jänner dieses Jahres habe man rund 500.000 Tests durchgeführt. Im Zuge der Ausreisetests aus Wiener Neustadt wurden schon über 50.000 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert, so Schneeberger. Dabei habe man 1.400 Personen ohne Test verzeichnet, 34 Anzeigen waren erforderlich.