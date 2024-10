Ostumfahrung: Aktivisten besetzen Auwald - Polizei räumt

Bei der umstrittenen Ostumfahrung in Wiener Neustadt ging es Donnerstagmorgen erneut zur Sache. Am frühen Morgen haben Spezialkräfte mit der Räumung des von den Aktivistinnen und Aktivisten errichteten " Protestbaumhauses " begonnen.

Im Gegenzug wird an ausgewiesenen Flächen der Bestand aufgeforstet und es wird ein 4.000 m 2 großer Auwald mit Strauchsaum entstehen, heißt es weiter. Die Bepflanzung soll noch im November 2024 starten.

Bereits Ende September erfolgte der Spatenstich für eine 1,3 Kilometer lange Baustraße zwischen der Gemeindestraße „Rechte Kanalzeile“ und der B 53 Neudörfler Straße zur Erschließung der zukünftigen Brückenbaustellen. Am Donnerstag haben nun die ersten Arbeiten gestartet, um die genehmigte Trasse freizumachen. Dafür muss jedoch der Baumbestand entfernt werden. Ein ökologisches Büro identifizierte im Bereich der beiden Gewässer bei einer Begehung neun ältere Bäume, beim Rest handelt es sich um Gehölze, heißt es in einer Aussendung des Magistrats Wiener Neustadt .

Dieses wurde als Protest gegen die Ostumfahrung in Lichtenwörth errichtet und nun zum zweiten Mal geräumt. Die Baumhäuser sowie Barrikaden wurden von den Einsatzkräften entfernt.

Vorwurf der Enteignung

Im besetzten Auwald protestieren lokale Landwirte, Gründstückseigentümer, Anrainer und Umweltschützer gegen den Bau der Ostumfahrung. Durch den Straßenbau würden Ackerflächen und Naherholungsgebiet verloren, so der Vorwurf der Aktivistinnen und Aktivsten von "Vernunft statt Ostumfahrung (VsO)".

Die Politik der ÖVP-FPÖ-Koalition würde zur Enteignung von Landwirten sowie der Zerstörung von Äckern und Auen führen, kritisiert die Aktivistengruppe in einer Aussendung. "Dieser Kurs führt uns mit Vollgas in die nächsten Jahrhundert-Flutkatastrophen und Dürren. Die 60 Millionen sollten sie lieber in ein Verkehrskonzept für Wiener Neustadt und Umgebung stecken, das Zukunft hat", sagte Irene Nemeth (VsO).

Der Ringschluss zähle zu den am intensivsten geprüften Infrastrukturvorhaben im Bundesland und habe in sämtlichen Instanzen positive Genehmigungen erhalten. Die Umweltverträglichkeit wurde ebenso eindeutig nachgewiesen, betont das Magistrat Wiener Neustadt. Es stehe im Zeichen der Verkehrssicherheit und sorge für eine Entlastung des innerstädtischen Verkehrs. Zudem sind die benötigten Grundstücke gesichert worden für den Bau.