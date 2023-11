Aktion "Natur im Garten" erreicht Meilensten

Wer manchmal einen Blick in Gärten in Niederösterreich wirft, dem sind sie sicher schon einmal aufgefallen – die „Natur-im-Garten“-Plaketten mit dem Igel. Seit 1999 werden Besitzer von naturnah gestalteten und gepflegten Gärten damit gewürdigt.

Eine Erfolgsgeschichte, denn nun konnte schon die 20.0000. Auszeichnung verliehen werden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte Christine und Johann Ranzmaier aus Wilfersdorf (Bezirk Tulln) die Jubiläumsplakette.

Ihre grĂĽne Oase beinhaltet mehrere Naturgartenelemente, darunter ein groĂźes NĂĽtzlingshotel. FĂĽr den Bau einer Terrasse wurden alte Holzbalken eines abgerissenen Stadels wiederverwendet. Auch die alten Dachziegel wurden upgecycelt und gestalterisch liebevoll in die Hanglage integriert. In mehreren Hochbeeten wird GemĂĽse zur Eigenversorgung angebaut.

Bei der Gartenpflege werden natürlich die Kriterien der nö. Umweltbewegung „Natur im Garten“ beachtet. „20.000 bestätigte Naturgärten sind ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass Niederösterreich das Gartenland Nummer eins in Europa ist. Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner wie Familie Ranzmaier leisten einen wertvollen Beitrag zum Klima-, Umwelt- und Artenschutz in Niederösterreich“, betont Johanna Mikl-Leitner. Und lädt alle Naturgartenfans in Niederösterreich ein, ihre Grünräume auch nach den Kriterien von „Natur im Garten“ zu pflegen.