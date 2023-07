Den Garten ins Haus holen: Glashäuser für Hobbygärtner

Hinausschauen, die Natur beobachten und genießen, durchatmen, zur Ruhe kommen: Wer ein Glashaus als erweitertes Wohnzimmer nutzt, kann es als Pavillon zur Wohlfühloase machen.

Aber es geht auch anders, ursprünglicher. Denn das Glashaus unterstützt ideal den Trend zur Selbstversorgung. Nutzt man es als Gewächshaus, kann man dort ab Februar zum Beispiel Salat, Paradeiser oder Paprika ziehen, natürlich auch Topfpflanzen und Kräuter überwintern sowie die Erntezeit bis in den Spätherbst verlängern.

Starke Nachfrage

Die Nachfrage nach Glashäusern ist groß, bestätigt Manfred Aigner von Aigner Gartenkult in Frankenmarkt (Oberösterreich). Vor allem am Land werden aktuell viele Projekte realisiert. „Besonders Jungbauern investieren in Glashäuser. Sie wollen etwas richtig Großes. Aber auch in Wien haben wir erst kürzlich zwei Glashäuser auf Dachterrassen realisiert“, erzählt Aigner.