Die Mostkultur hat zwei neue Königinnen

„Den Most habe ich durch meinen Opa kennengelernt.“ Als 17-Jährige ist Elena Obergmeiner natürlich noch keine professionelle Most-Sommeliere mit Kellererfahrung. Bei ihr zu Hause in Konradsheim in der Stadtgemeinde Waidhofen an der Ybbs wird auch kein Most produziert. Doch ihr Interesse an und ihr Wissen um dieses Getränk aus den einzigartigen Streuobstgärten bescherte ihr den edlen Titel „Niederösterreichische Mostkönigin Elena I.“

➤ Bewusstsein stärken: Mostbaumrettung beginnt in der Schule