Christbäume als Freunde von Umwelt und Klima

„Unsere Christbäume werden naturnah, nach strengen Bestimmungen der heimischen Landwirtschaft aufgezogen und tun so einiges für unsere Umwelt“, erklärt Josef Reithner, Obmann der ARGE NÖ Christbaumbauern. Er führt seinen Betrieb in Maria Laach im Bezirk Krems-Land. So zeige eine Studie, dass die heimischen Christbaumkulturen vielen bedrohten Tier- und Pflanzenarten eine Heimat bieten.