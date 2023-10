Immer mehr Lehrlinge in Niederösterreich in Ausbildung

Der Trend zur Lehre ist in Niederösterreich ungebrochen: Waren im September 2022 noch 16.692 Lehrlinge in betrieblicher Ausbildung, so ist die Zahl im September 2023 auf 16.959 angestiegen. Das ist ein Plus von 1,6 Prozent bzw. 267 Lehrlingen.

Überbetriebliche Ausbildungen mitgerechnet gibt es in Niederösterreich aktuell 17.573 Lehrlinge – um 169 mehr als 2022. Mit 8.427 jungen Menschen in der dualen Ausbildung gehören die meisten Lehrverträge in die Sparte Gewerbe und Handwerk, gefolgt von der Industrie mit 2.703 Lehrlingen und dem Handel mit 2.553.