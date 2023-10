Vielfältiges Angebot: Ateliers öffnen ihre Pforten

Vielfältiges Angebot

Ob Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Film, Grafik, Schmuckdesign, Installationskunst oder Kunsthandwerk, all das kann am Samstag und Sonntag bestaunt werden. Dabei können natürlich auch Kunstwerke erworben werden. In manchen Werkstätten darf man sogar selbst Hand angelegen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bieten ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit kreativen Aktivitäten für Groß und Klein, Lesungen, musikalische Darbietungen, und vielem mehr.

Eine Künstlerin, die ihr Atelier am Wochenende für alle Interessierten öffnen wird, ist Barbara Piller. Ihr Atelier in Würnitz (Bezirk Korneuburg) ist ihr „Happy Place – ein Wohlfühlort, an dem ich alles hinter mir lassen und ganz in meiner Kunst versinken kann“, so Piller.

Kunst aus dem Waldviertel

Das Atelier Brigitte Baldrian in der Gemeinde Moorbach Harbach im Waldviertel nimmt zum zweiten Mal an den „Tagen der offenen Ateliers“ teil. Davon erwartet sich Baldrian „viele interessierte Besucherinnen und Besucher, welchen wir gerne unseren Atelierladen zeigen, die Art wie wir arbeiten, Werkzeuge, Farben und ein bisschen Geplauder über unseren Atelieralltag – der vor allem kunterbunt ist.“

Gemeinsam mit dem Grafiker Harald Hackel gestaltet Baldrian Spiele, Bildbücher und Papeteriewaren, und setzt dabei ausschließlich auf Recycling- und Graspapier. Mehr Infos unter www.kulturvernetzung.at