Kunst in 23 Meter Höhe: "Püri-Tower" in Wiener Neustadt enthüllt

Künstler und Multitalent Bernd Püribauer ist bekannt wie ein bunter Hund – so bunt wie der Silo, den der gebürtige Neunkirchner in Wiener Neustadt ganz nach seinem künstlerischen Geschmack gestaltete. Schon von weit her ist der 23 Meter hohe „Püri-Tower“ für Autofahrer an der Südautobahn sichtbar.

Der Silo für Sägespäne ist das neue Wahrzeichen des alt eingesessenen Traditionsbetriebes Weinzetl in Wiener Neustadt. Bei dem namhaften Fensterbauer, der 1965 von Erich Weinzetl als kleine Möbeltischlerei gegründet wurde, ist ein lang gehegter Herzenswunsch mit der Aktion in Erfüllung gegangen.

„Schon mein Vater spielte immer wieder mit dem Gedanken, den Silo der Kunst zu widmen, doch aus Zeitgründen kam es damals nicht dazu. Nun ist der passende Zeitpunkt gekommen und mit Bernd Püribauer konnten wir einen großartigen Künstler für das Projekt gewinnen“, erklärt Geschäftsführerin Babsi Weinzetl, die zuletzt 23 Millionen Euro Jahresumsatz mit dem Betrieb erwirtschaftete.