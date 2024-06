Kirschbäume geplündert und beschädigt: "Das sind Vandalenakte"

Die Freude darüber, dass Obstbäume an der städtischen Donaulände in der Stadt Ybbs die Frostnächte im Frühjahr heil überstanden haben, ist getrübt. Jetzt, wo die Kirschen reif sind, müssen sich die Stadtverantwortlichen über rücksichtslose Gäste, die die Bäume abgeerntet haben, ärgern.

"Diese Kirschbäume sind für die Allgemeinheit gedacht. Jeder soll die Möglichkeit haben, sich ein paar Kirschen vom Baum zu pflücken. Es ist nicht gedacht, dass einige wenige den Baum abräumen und Äste abreißen, um an die Früchte zu gelangen“, postete die Ybbser Bürgermeisterin Uli Schachner (SPÖ) am Wochenende.

Schäden begutachtet

Die Stadtchefin ist selbst erst in der Vorwoche zu den Bäumen an der vom Hochwasser bedrohten Lände geradelt, um die Schäden zu begutachten. "So ist es sinnlos, weitere Obstbäume oder Naschhecken zu pflanzen“, ist sie verärgert.