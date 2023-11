Hoher internationaler Besuch in Kirchstetten

Im englischen Sprachraum ist er einer der berühmtesten Lyriker des 20. Jahrhunderts, hierzulande ist W. H. Auden weniger bekannt. Dabei kaufte der Dichter 1957 in Kirchstetten ein Haus, wo er bis zu seinem Tod 1973 die Sommer verbrachte. und große Teile seines Spätwerks verfasste. Er wurde auch in Kirchstetten begraben. Das Land NÖ erwarb 1988 den Teilnachlass des Schriftstellers, 1995 wurde erstmals eine Gedenkausstellung in seinem einstigen Haus zugänglich gemacht.

