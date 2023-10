Niederösterreich: FPÖ will nur "echte" Frauen im Frauensport

In Herrnstein, Bezirk Baden traf sich FPÖ Niederösterreich zu ihrer Herbstklausur und präsentierte Donnerstagvormittag ihre Pläne für die nächste Zukunft. Vor allem ein Thema ist Klubobmann Reinhard Teufel und FPÖ-Chef Udo Landbauer ein Anliegen: Sie wollen Chancengleichheit im Frauensport schaffen und das auch im Landtag beantragen.

"Nur biologische Frauen sollen zu Wettbewerben zugelassen werden", erklärt Teufel. "Wir merken bei Vereinen, dass sie mit Mitbewerbern konfrontiert sind, wo jemand an den Start geht, der sich als Frau fühlt, aber biologisch ein Mann ist."

"Reformgeist ungebrochen"

Die FPÖ regiert seit 203 Tagen in Konsens in und für Niederösterreich. "Unser Reformgeist ist ungebrochen", sagt Teufel. Weitere Vorhaben der Blauen: Sie wollen die rote Beleuchtung bei Windkraftanlagen abzuschalten und durch andere technische Möglichkeiten ersetzen. Außerdem will man der Lichtverschmutzung den Kampf ansagen. Geht es nach der FPÖ sollen Geschäfte künftig nur zu Öffnungszeiten beleuchtet sein. Einen Seitenhieb gegen Bundeskanzler Karl Nehammer kann sich die FPÖ nicht verkneifen: "Wenn das M leuchtet, kann man einen Burger kaufen. Wenn es nicht leuchtet, dann nicht."

FPÖ-Chef Udo Landbauer kündigte zudem eine deutliche Verbesserung des Öffi-Verkehrs mit dem Fahrplanwechsel im Dezember an. Im Herbst will man bei 100 Veranstaltungen im ganzen Land auch den persönlichen Kontakt mit den Bürgern suchen und das Heimatbewusstsein stärken.

