Niederösterreich feiert im Herzen der EU

Aus Brüssel Max Ryba

Die große Verbundenheit zwischen Niederösterreich und der EU stand im Vordergrund eines Abends in der belgischen Hauptstadt. Im Zuge ihrer Brüssel-Reise lud die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zu einem Gala-Dinner im Zeichen des NÖ-Jubiläums.

Dem Aufruf folgten rund 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien. Außerdem wandte sich auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen per Videobotschaft an die Anwesenden. Sie lobte Niederösterreich für seinen „Ideenreichtum und Einsatz“, und betonte die Entwicklung der Region, die früher an der Grenze zum Eisernen Vorhang lag, zu einer „Paraderegion für grenzüberschreitende Zusammenarbeit“.

Namhafte Gäste

Vor Ort waren EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP), Familienministerin Susanne Raab (ÖVP), der EU-Abgeordnete Andreas Schieder (SPÖ), ORF-Brüssel-Korrespondentin Raffaela Schaidreiter und EU-Botschafter Nikolaus Marschik.

Unter den Gästen fand sich auch der Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas (ÖVP), der für Zusammenhalt plädierte: „Es geht nicht um St. Pölten oder Brüssel. Es ist kein ‚Entweder-oder‘, sondern ein ‚Sowohl-als-auch‘.“ Für Verpflegung sorgten Harald Pollak von der „NÖ Wirtshauskultur“ sowie die Perchtoldsdorfer Jungwinzer Matthias Zeichmeister-Mittel und Karl Wölfinger. Musikalisch begleitet wurde der Abend von einem Streicher-Quartett des EU-Jugendorchesters.