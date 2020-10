Niederösterreich: Der Bärenwald Arbesbach trauert um "Vinzenz"

Der körperliche Zustand von Vinzenz hatte sich in den letzten Wochen rapide verschlechtert. Verschiedene medikamentöse Therapieversuche haben wenig und nur kurzfristig Erfolg gezeigt. In den letzten Tagen wollte er auch nicht mehr fressen und schien ohne Lebenslust: „Wir haben schließlich schweren Herzens beschlossen, sein Leiden nicht unnötig zu verlängern. Er ist dann friedlich und im gewohnten Umfeld eingeschlafen", sagt Sigrid Zederbauer, Betriebsleiterin im Bärenwald. Mit seinen 32 Jahre sei er auch älter gewesen als Bären in freier Wildbahn je werden könnten.

Zirkusbären

"Wie er da prächtig und mit seiner selbstbewussten Art durchs Gehege gestreift ist. ‚Vinzi for President!‘ haben wir scherzhaft immer über ihn gesagt“, erzählt Zederbauer wehmütig. Doch Vinzenz und Liese konnten nicht immer durch natürliches Waldgebiet streifen: Sie wurden 1988 in Slowenien geboren und gerieten bald darauf in die Hände von Zirkusdompteuren, die kurze Zeit später verschwanden und die beiden in der Steiermark zurückließen.