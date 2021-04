Niederösterreich beim Klimaschutz weitgehend im Mittelfeld

Bei der Reduktion der Treibhausgase liegt Niederösterreich mit minus 11 Prozent knapp über dem österreichweiten Durchschnitt. Die Treibhausgase in Niederösterreich sind in den letzten 30 Jahren aber kaum gesunken (– 1 Prozent). Gemeinsam mit OÖ und der Steiermark ist NÖ für zwei Drittel aller Emissionen in Österreich verantwortlich.

Großes Potenzial

Die Potenziale für Windkraft und Fotovoltaik sind laut der AEA in Niederösterreich österreichweit am größten. „Um die Energiewende in Österreich erfolgreich umsetzen zu können, muss Niederösterreich wichtige Nachbesserungsarbeiten an den Klimazielen vornehmen, die Rahmenbedingungen für den Ausbau erneuerbarer Energien verbessern und entsprechend Flächen dafür ausweisen“, betont Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin von Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ).