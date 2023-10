Als das Essen vor 50 Jahren mobil wurde

Na Mahlzeit! Seit einem halben Jahrhundert werden in Baden warme Mahlzeiten direkt nach Hause geliefert. Ein guter Grund zum Feiern, was unter dem Motto „Eine Badener Erfolgsgeschichte“ mit einem Festakt im Casino Baden sowie am Hauptplatz auch zelebriert wurde.

Seit 2007 wird die Aktion vom Hilfswerk durchgeführt. Bürgermeister Stefan Szirucsek dankte dessen Obfrau Erika Adensamer und betonte: „Dieses Angebot versorgt unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger mit gesunden, ausgewogenen, warmen Mahlzeiten und hilft den Menschen, länger selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu wohnen.“