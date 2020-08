Niederösterreich: An der Leine und auf den Barrikaden

Die Regelungen in den anderen Bundesländern

Der Umgang mit Hunden und der Leine ist in Österreich Sache der Landesgesetzgebung. In Oberösterreich gilt ähnlich wie in NÖ: An öffentlichen Orten im Ortsgebiet gilt eine Leinen- oder Maulkorbpflicht. Außerhalb des Ortsgebiets können Gemeinden über eine Leinen- oder Maulkorbpflicht verfügen. Ebenso ist die Regelung in Tirol.

Im Burgenland wird die Leinen- und Maulkorbpflicht komplett den Gemeinden überlassen. Ähnlich in Salzburg, wo im Landessicherheitsgesetz festgehalten ist, dass Gemeinden über Leinen- oder Maulkorbpflicht entscheiden dürfen. In Wien gilt eine generelle Leinen- oder Maulkorbpflicht. In der Steiermark sind Hunde an öffentlichen Plätzen und in Parks an der Leine zu führen.

Ebenso in Kärnten. Dort gilt außerdem, dass Leine oder Maulkorb außerhalb solcher Gebiete zumindest mitgeführt werden müssen. Kärntner Gemeinden haben außerdem die Möglichkeit, öffentliche Parkanlagen zu einer Hundeverbotszone zu erklären. Im Vorarlberger Gesetz steht, Hunde seien von Spielplätzen fernzuhalten, außer sie sind an der Leine.

Überwiegend ausgenommen von jenen Regelungen sind bissige oder als gefährlich definierte Hunde. Für sie gilt in den meisten Fällen eine generelle Leinen- und Maulkorbpflicht.