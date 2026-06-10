Geldsegen aus den Niederlanden für Weinviertler Organisation

Einen Scheck im Wert von 10.000 Euro bekommt eine Weinviertler Organisation nicht jeden Tag überreicht - schon gar nicht von einer Stiftung aus den Niederlanden. Umso größer war die Freude, als Manuela Kräuter, Geschäftsführerin der Weinviertler Organisation Frauen für Frauen, den Spendenscheck von der niederländischen „Potato Foundation“ erhielt: „Diese großzügige Spende hilft uns dabei, unsere Angebote für Frauen und Familien weiter auszubauen und Menschen in schwierigen Lebenslagen bestmöglich zu begleiten. Wir freuen uns sehr über die Wertschätzung unserer Arbeit“, erklärt sie.

Seit 1989 setzt sich die Organisation Frauen für Frauen für die weibliche Bevölkerung im Weinviertel ein. Beratungen, Bildung, Begleitung und Unterstützung in unterschiedlichen Lebenslagen zählen zu den wichtigen Aufgaben des Vereins. Neben Frauenberatungen werden auch Psychotherapie, Rechtsberatung, Gewaltschutz sowie Wohnmöglichkeiten für Frauen in Krisensituationen angeboten. Drei Standorte im Weinviertel Ziel der Organisation ist es, Frauen und Mädchen eine sichere, unterstützende Umgebung im ländlichen Raum zu schaffen. Die Standorte der Organisation sind über das Weinviertel in Hollabrunn, Mistelbach und Stockerau verteilt.

Mit dem Spendenbeitrag soll nun die wichtige Arbeit der Einrichtung für Frauen und Familien in der Region nachhaltig gefördert werden. Daniela Bock, Vorstandsmitglied der Potato Foundation, erklärt: „Es ist uns ein großes Anliegen, Initiativen zu unterstützen, die Menschen begleiten, stärken und ihnen neue Perspektiven eröffnen. Die Arbeit von Frauen für Frauen leistet hier einen wertvollen Beitrag für die Region.“ Potato Foundation für soziale Projekte Die niederländische Stiftung „The Potato Foundation“ engagiert sich für soziale Projekte und gemeinnützige Initiativen in Regionen, die in Verbindung mit Lamb Weston Meijer VOF Betrieben stehen. Lamb Weston Meijer VOF ist einer der weltweit größten Hersteller gefrorener Erdäpfelprodukte und verhalf der Stiftung so auch zu ihrem Namen.