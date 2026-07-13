Großeinsatz nach Kutschenunfall im Mostviertel: Einsatz läuft

Zu einem Menschenrettungseinsatz wurden Montagvormittag sechs Feuerwehren aus dem Großraum Amstetten nach Neustadtl an der Donau beordert. Über den Notruf war ein Unfall mit einer Pferdekutsche mit mehreren Verletzten gemeldet worden. Der Einsatz ist im Moment noch voll im Gange.

Von der Bezirksalarmzentrale der Feuerwehr in Amstetten wurde die hohe Alarmstufe T3 ausgerufen. Bei der Ortschaft Windpassing in der weitläufigen Gemeinde Neustadtl soll nach ersten Meldungen ein Pferdegespann umgestürzt sein. Eine Person dürfte kurzfristig unter einem Pferd zu liegen gekommen sein.

Nach Auskunft von Notruf Niederösterreich dürften nach ersten Erkenntnissen ein Mann und eine Frau bei einer Kutschenfahrt verunglückt sein.

Beide Personen sollen schwer verletzt worden sein. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Landesklinikum Amstetten transportiert. Auch ein Rettungshubschrauber steht im Einsatz.

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