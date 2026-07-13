Feuerwehr in NÖ rettete zwei Stiere aus Güllegraben

Eine Großtierrettung mit zwei ausgewachsenen Stieren im Alarmtext, das flößt jedem Feuerwehrmann Respekt ein: Bei Krenstetten in der Gemeinde Aschbach (Bezirk Amstetten) wurde die örtliche Feuerwehr am gestrigen Sonntag zu einer derartigen Tierrettung gerufen.

Die beiden etliche hundert Kilo schweren Bröckerl waren durch einen Spaltenboden eingebrochen und bis zum Hals im Güllegraben gesteckt. Zehn Mitglieder der Feuerwehr Krenstetten waren zu der heiklen Rettungsmission angerückt.

Teleskoplader

Mithilfe eines Teleskopladers wurden zunächst die schweren Teile des beschädigten Spaltenbodens entfernt. Unter schweißtreibendem Einsatz unter höchst unangenehmen Umständen gelang es schließlich, beide etwa 750 Kilo schweren Tiere behutsam aus der Grube zu heben.