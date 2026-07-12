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Niederösterreich

Kleinflugzeug in NÖ abgestürzt: 2 Tote und 2 Schwerverletzte

Die Maschine mit mehreren Insassen stürzte im Bezirk Scheibbs in unwegsames Gelände. Laut dem Roten Kreuz kamen zwei Personen ums Leben.
Patrick Wammerl
12.07.2026, 13:34

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Rettungshubschrauber des ÖAMTC.

In Gaming im Bezirk Scheibbs ist es Sonntagmittag zum Absturz eines Kleinflugzeuges gekommen. Wie ein Sprecher der Einsatzleitstelle Notruf 144 bestätigt, läuft ein großer Rettungseinsatz.

Die einmotorige Propellermaschine soll mit vier Personen, zwei Männern und zwei Frauen, besetzt gewesen sein. Das Flugzeug stürzte bei Gaming in unwegsames Gelände, weshalb auch die Feuerwehren, die Bergrettung, Polizei und zwei ÖAMTC-Notarzthubschrauber an die Unglücksstelle alarmiert wurden.

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NÖ: Kleinflugzeug überschlug sich, Insassen leicht verletzt

Das Kleinflugzeug, das zuvor in NÖ gestartet sein soll, war gegen 11.00 Uhr am Vormittag in das Waldgebiet gestürzt. Wie von den Einsatzkräften zu erfahren war, sind bei dem Unglück zwei Todesopfer zu beklagen. Bei den beiden Toten dürfte es sich um eine Frau und einen Mann handeln.

Eine schwerverletzte weibliche Person und ein Mann wurden mit je einem ÖAMTC-Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen.

Scheibbs
Agenturen, paw  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

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