Kleinflugzeug in NÖ abgestürzt: 2 Tote und 2 Schwerverletzte

In Gaming im Bezirk Scheibbs ist es Sonntagmittag zum Absturz eines Kleinflugzeuges gekommen. Wie ein Sprecher der Einsatzleitstelle Notruf 144 bestätigt, läuft ein großer Rettungseinsatz.

Die einmotorige Propellermaschine soll mit vier Personen, zwei Männern und zwei Frauen, besetzt gewesen sein. Das Flugzeug stürzte bei Gaming in unwegsames Gelände, weshalb auch die Feuerwehren, die Bergrettung, Polizei und zwei ÖAMTC-Notarzthubschrauber an die Unglücksstelle alarmiert wurden.