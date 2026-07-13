Zu einem Menschenrettungseinsatz wurden Montagvormittag sechs Feuerwehren aus dem Großraum Amstetten nach Neustadtl an der Donau beordert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Krahof Die zwei Verletzten stürzten über einen Abhang.

Über den Notruf war ein Unfall mit einer Pferdekutsche mit mehreren Verletzten gemeldet worden. Letztendlich waren der Kutscher und seine Mitfahrerin bei dem Unfall verletzt worden.

Von der Bezirksalarmzentrale der Feuerwehr in Amstetten wurde die hohe Alarmstufe T3 ausgerufen. Bei der Ortschaft Windpassing in der weitläufigen Gemeinde Neustadtl soll nach ersten Meldungen ein Pferdegespann umgestürzt sein. Eine Person dürfte kurzfristig unter einem Pferd zu liegen gekommen sein.

Nach Auskunft von Notruf Niederösterreich dürften nach ersten Erkenntnissen ein Mann und eine Frau bei einer Kutschenfahrt verunglückt sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bfkdo Amstetten Der verletzte Kutscher wurde vom C15 ins LK Amstetten geflogen.

Beide Personen sollen schwer verletzt worden sein. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Landesklinikum Amstetten transportiert. Großaufgebot an Feuerwehren Zu dem Unfall waren die Feuerwehren Neustadtl/Donau, Nabegg, Oberholz, Viehdorf, Krahof und Amstetten nach Neustadtl mit rund 50 Feuerwehrmitgliedern aus. Der Kutscher und eine mitfahrende Frau aus bislang nicht bekanntem Grund vom Kutschbock geschleudert. Sie stürzten einen Hang hinunter. Das Gespann mit den beiden Pferden fuhr weiter, bis es in einem Garten mit umgestürzter Kutsche zum Stillstand kam.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Krahof Großaufgebot an Rettungskräften wurde zur Unfallstelle beordert.