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Niederösterreich

Zwei Schwerverletzte nach Kutschenunfall im Mostviertel

Sechs Feuerwehren rückten zu Menschenrettung im Raum Neustadtl aus. Pferde im Zweiergespann dürften durchgegangen sein.
Wolfgang Atzenhofer
13.07.2026, 11:29

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Pferde blieben mit umgestürzter Kutsche in einem Garten stehen

Zu einem Menschenrettungseinsatz wurden Montagvormittag sechs Feuerwehren aus dem Großraum Amstetten nach Neustadtl an der Donau beordert.

Verletzte stürzten über einen Abhang

Die zwei Verletzten stürzten über einen Abhang.

Über den Notruf war ein Unfall mit einer Pferdekutsche mit mehreren Verletzten gemeldet worden. Letztendlich waren der Kutscher und seine Mitfahrerin bei dem Unfall verletzt worden. 

Absturz bei Rundflug zur Firmung: Das war der letzte Funkspruch

Von der Bezirksalarmzentrale der Feuerwehr in Amstetten wurde die hohe Alarmstufe T3 ausgerufen. Bei der Ortschaft Windpassing in der weitläufigen Gemeinde Neustadtl soll nach ersten Meldungen ein Pferdegespann umgestürzt sein. Eine Person dürfte kurzfristig unter einem Pferd zu liegen gekommen sein.

Feuerwehr in NÖ rettete zwei Stiere aus Güllegraben

Nach Auskunft von Notruf Niederösterreich dürften nach ersten Erkenntnissen ein Mann und eine Frau bei einer Kutschenfahrt verunglückt sein.

Verletzter wird abtransportiert

Der verletzte Kutscher wurde vom C15 ins LK Amstetten geflogen. 

Beide Personen sollen schwer verletzt worden sein. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Landesklinikum Amstetten transportiert. 

Großaufgebot an Feuerwehren

Zu dem Unfall waren die Feuerwehren Neustadtl/Donau, Nabegg, Oberholz, Viehdorf, Krahof und Amstetten nach Neustadtl mit rund 50 Feuerwehrmitgliedern aus. Der Kutscher und eine mitfahrende Frau aus bislang nicht bekanntem Grund vom Kutschbock geschleudert. Sie stürzten einen Hang hinunter. Das Gespann mit den beiden Pferden fuhr weiter, bis es in einem Garten mit umgestürzter Kutsche zum Stillstand kam.

Großaufgebot an Rettungskräften

Großaufgebot an Rettungskräften wurde zur Unfallstelle beordert. 

Laut dem Bezirkskommando der Feuerwehr hat die Rettungskette hat perfekt funktioniert: Die Rettung und die Feuerwehr-Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und versorgten die abgeworfenen Personen. Der Kutscher wurde verletzt mit dem Christophorus-Hubschrauber abtransportiert, die zweite Person wurde mit dem Notarztwagen in ein Spital gebracht. 

Beide Pferde blieben unverletzt, sofort waren auch Pferdeexperten zur Stelle, die die Tiere beruhigten und ausspannten. 
 

Amstetten
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