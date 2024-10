Nach einem Schockmoment mit Kündigungen im Vorjahr kommen aus den zwei traditionsreichen Neusiedler Papierfabriken des Mondi-Konzerns im Bezirk Amstetten wieder optimistischere Meldungen. Für die Werke in Kematen/Ybbs und in Ulmerfeld/Hausmening ist eine neue Epoche angebrochen. Mit der völligen Umorientierung auf Premium-Papier für den Druck und die gehobene Verpackungsbranche sowie vor dem Abschluss stehenden Großinvestitionen werden die Standort zukunftsfit gemacht.

Dort werden weiters ein neuer Laugenkessel und eine energieeffizientere Zellstofftrocknung installiert. Ebenso wurde die Dampfturbine ertüchtigt. Auch in Hausmening steht mit der Erneuerung des Dampf- und Kondensat-Systems die Energieeffizienz im Fokus.

Gasanteil sinkt Bei einer Jahresproduktion von 180.000 Tonnen Papier und 40.000 Tonnen Zellstoff drängt die bessere Nutzung des vorhandenen Dampfes für die Trocknung und die Stromerzeugung das zugekaufte Gas als Energieträger deutlich zurück. "Natürlich senkt das die Kosten“, sagt Döbl. Der um ein Viertel geringere Gasverbrauch sowie deutlich geringere Emissionen bei Treibhausgasen und Stickstoff-Oxiden seien Teil einer nachhaltigen Firmenstrategie. Innerhalb des Konzerns hätten die Fortschritte in der Energieeffizienz sogar Vorbildwirkung.

© Mondi / Neusiedler Neusiedler-Werk in Ulmerfeld/Hausmening

So werden in den Neusiedler-Werken ausschließlich Hackgutabfall aus nahen Sägebetrieben sowie Zellulose verarbeitet, die aus nachhaltig arbeitenden Forstwirtschaften stammen. "Wir produzieren ausschließlich Qualitätspapier und unsere Kunden verlangen sämtliche Zertifizierungen“, so Döbl.

Mit der 500-köpfigen Belegschaft, davon 40 Lehrlingen, die in einer eigenen Lehrwerkstätte in neun Berufen ausgebildet werden, hätten die Produktionsstätten einen wertvollen Rückhalt, versichert Döbl. Er hat selbst 20-jährige Arbeitserfahrung bei Mondi. Die im Frühjahr 2023 aufgrund des Kostendrucks beim AMS angemeldete Zahl von 160 Kündigungen musste man zum Glück nicht ausgeschöpfen, so Döbl.