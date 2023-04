Umstrukturierung in Papier-Konzern kostet bis zu 160 Mitarbeitern den Job

Nach dem angekündigten Abbau von 600 Mitarbeitern bei ZKW Lichtsysteme in Wieselburg im Nachbarbezirk Scheibbs überrascht mit dem Papiererzeuger Mondi Neusiedler im Bezirk Amstetten der nächste Mostviertler Industriebetrieb mit einem größeren Jobabbau. Neusiedler mit den Standorten in Hausmening und Kematen an der Ybbs hat 160 der rund 700 Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung angemeldet.

Sozialplan

Die Gespräche über Sozialpläne seien angelaufen, berichtete Unternehmenssprecherin Anika Köstinger und bestätigte die mittwöchige Aktivierung des AMS-Frühwarnsystems, die ab 30 geplanten Kündigungen verpflichtend ist. Gleichzeitig habe man für die beiden Standorte ein neues zukunftsfähiges Produktportfolio entwickelt, das unter anderem auf die Produktion von Luxusverpackungen, auf grafischen Druck und auf Papier für technische Anwendungen setzt. Die Stärke der beiden Standorte soll genutzt werden, um qualitativ hochwertige und diversifizierende Produkte herzustellen.

Die bisherige Konzentration auf hochwertiges Büro- und Druckpapier wird zurückgefahren. In Hausmening werde deshalb die Papiermaschine 6 (PM6) abgeschaltet, bestätigte Köstinger weiters. Die legendäre Maschine ist 1982 in Betrieb gegangen. Die Umgestaltung der Produktion wird mit 20 Millionen Euro finanziert, wobei damit auch Modernisierungen in den Werken und die Steigerung der Energieeffizienz mitfinanziert werden soll, so die Sprecherin.