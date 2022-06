Neurochirurgie: Einer der besten arbeitet in Niederösterreich

Das Angebot, das der 55-Jährige und seine Kollegen an der „Neuro“ anbieten, ist jedenfalls umfassend. Es braucht auch den internationalen Vergleich nicht zu scheuen.

„So einfach es klingt, aber unsere Besonderheit hier in Wiener Neustadt ist, dass wir die gesamte Breite des Fachs sehr gut abbilden. Es gibt beispielsweise keine Gehirntumor-Operation, die wir hier nicht machen können. Wir arbeiten eng mit den anderen niederösterreichischen Kliniken, aber auch mit dem AKH Wien, zusammen, indem wir uns gegenseitig bei Therapien unterstützen“, sagt Burtscher. Er berichtet, dass immer wieder Operationen durchgeführt werden, die technisch aufwendig seien und viele Stunden dauern würden.

Kamerasysteme

In letzter Zeit wurden auch Eingriffe mit „technisch herausragender Ausstattung“ absolviert: Und zwar mit Exoskopen, das sind neue Kamerasysteme, die in der Mikrochirurgie die Mikroskope ersetzen können. „Wir haben seit vergangen Dezember die am Markt befindlichen Exoskope für viele Wochen getestet und sie direkt im OP bei hoch komplexen Operationen angewendet.“ Auch hier war das LK Wiener Neustadt ein Vorreiter in Österreich.