Neunkirchen: Sparkurs lässt das Finanzloch kleiner werden

Die finanziell angespannte Lage in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen ist mit ein Grund, weshalb am 31. Mai der Gemeinderat neu gewählt wird. Die unterschiedlichen Vorstellungen über den Sparkurs und die Budgetkonsolidierung hatten vergangenen Herbst dazu geführt, dass die FPÖ sieben ihrer Mandatare aus der Partei warf und die Koalition mit der ÖVP platzte.

Die Volkspartei hielt zusammen mit den ausgeschlossenen FPÖ-Mitgliedern um Marcus Berlosnig weiter am festgeschriebenen Sparkurs fest. Durch den nun präsentierten Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde für das Jahr 2025 fühlt sich ÖVP-Bürgermeister Peter Teix darin bestätigt, dass die Richtung bei der Budgetsanierung stimmt.

"Ein Minus ist nie gut" Gerechnet wurde im Finanzhaushalt für 2025 mit einem Abgang von 7,58 Millionen Euro. Das Ergebnis sieht weit besser aus, als befürchtet. Dank der Bedarfszuweisungen des Landes NÖ sowie des eigens verordneten Sparpakets macht das Minus im Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde mit 3,36 Millionen Euro deutlich weniger aus. Ohne Bedarfszuweisungen des Landes beträgt der Abgang 1,43 Millionen Euro. „Ein Minus ist nie gut, aber unter diesen Umständen eine gute Ausgangslage für die weitere Konsolidierung“, erklärt Bürgermeister Peter Teix.

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