Neunkirschen: Spitzenkandidaten für Gemeinderatswahl stehen fest

Die Spitzenkandidaten für die neuerliche Gemeinderatswahl in Neunkirchen am 31. Mai stehen fest. Während die ÖVP wie am Freitag angekündigt mit Bürgermeister Peter Teix ins Rennen gehen wird, baut die FPÖ diesmal auf ihren Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler als Listenersten. Bereits in der Vorwoche fixierte die SPÖ mit Günther Kautz ihren Frontmann. Vizebürgermeister Marcus Berlosnig wird als Spitzenkandidat der Liste "Wir für Neunkirchen" antreten. Bei den Grünen wird wie schon beim jüngsten Urnengang im Jänner 2025 auf Johannes Benda gebaut. Neue Spitzenkandidaten im Vergleich zu damals sind Teix und Fiedler, der allerdings schon 2020 als Listenerster der Freiheitlichen fungiert hatte.

In Neunkirchen waren nach dem Rückzug der Abgeordneten von SPÖ und den Grünen im Vorjahr weniger als zwei Drittel der 37 Sitze im Gemeinderat besetzt, die Landesregierung hat in einem solchen Fall eine Neuwahl auszuschreiben. Rücktritte und Ausschlüsse SPÖ (zwölf Abgeordnete) und Grüne (drei) begründeten ihren Schritt im Vorjahr mit politischen Unruhen und Veränderungen in der Bezirksstadt seit der jüngsten Gemeinderatswahl im Jänner 2025.