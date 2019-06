Neunjährige missbraucht: Tatverdächtiger ist ein Serientäter

Der sexuelle Übergriff auf ein neunjähriges Mädchen auf einem Spielplatz in Maria Enzersdorf ist anscheinend kein Einzelfall. Das nö. Landeskriminalamt dürfte einen pädophilen Serientäter aus dem Verkehr gezogen haben.

Der 57-Jährige Diplomingenieur Andreas B. wurde bereits in Slowenien und zuletzt im Februar 2018 am Landesgericht Wiener Neustadt unter anderem wegen Übergriffen auf kleine Kinder rechtskräftig verurteilt. Eine Therapie zeigte bei dem Mann anscheinend keine Wirkung.

Damit ist auch klar, wie die Polizei nach dem jüngsten Übergriff am Pfingstsonntag so rasch auf die Spur des Sexualstraftäters kommen konnte. Andreas B. war auf Grund seiner Vorgeschichte einschlägig bekannt. Der 57-Jährige soll, wie berichtet, am 9. Juni auf dem Spielplatz bei der Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf einem neunjährigen Mädchen aufgelauert und das Kind in ein Waldstück gezerrt haben.