Neues Science-Center für mehr Wissen über Wildnisgebiet

Unverfälschte, ursprüngliche Naturreservate stehen in dramatischen Zeiten des Klimawandels höher im Kurs als je zuvor. Das geschützte Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal im niederösterreichisch-steirischen Grenzgebiet soll deshalb noch mehr zum Naturverständnis der Forscher und der Bevölkerung genutzt werden. Dazu soll nun ein modernes Science-Center im Haus der Wildnis in Lunz am See eingerichtet werden.

Das vor fünf Jahren eröffnete interaktive Ausstellungs- und Besucherzentrum verzeichnet bereits 150.000 Besucher. Diesen sei die zum Teil unbekannte und verschlossene Welt des Urwalds im Ötschergebiet nähergebracht worden, sagt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). „Das Haus der Wildnis in Lunz wurde von einer Investition in die Natur zu einem erfolgreichen Projekt für die Entwicklung der gesamten Region“, kündigte Pernkopf am Rande einer Exkursion ins Wildnisgebiet auch die Installierung des Science-Centers an. Er und Bundesforstevorstand Georg Schöppl konnten bei einem anderen, etwas früheren Exkursionstermin auch den Naturliebhaber Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) – als dieser noch nicht mit einer Krebsdiagnose konfrontiert war – vom Wert des einmaligen Wildnisgebietes überzeugen.

Wissensvermittlung Mit dem Science-Center wird das Angebot im Haus der Wildnis erweitert. Es soll Natur, Forschung und modernste Wissensvermittlung verbinden. Das Wildnisgebiet Dürrenstein sei als UNESCO-Weltnaturerbe nicht nur eine Natur-Schatzkammer von internationalem Rang, sondern auch eine spannende Region für die Wissenschaft, so Pernkopf. Einmal mehr weist er darauf hin, dass das Wildnisgebiet als Weltnaturerbe auf einer Ebene mit den Galápagos-Inseln, dem Yellowstone-Nationalpark oder dem Great Barrier Reef steht.

Entstehen werden zum Start des Science-Centers eine neue interaktive Ausstellung, ein Labor für Workshops und ein Escape Room. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen gleichermaßen für die Welt der Wildnis begeistert werden.