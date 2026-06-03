Neues Pflegeheim für Perchtoldsdorf: Bau beginnt
Die Aufregung war groß, als das Beatrixheim in der Perchtoldsdorfer Elisabethstraße im Jahr 2023 wegen erheblicher baulicher Mängel geschlossen werden musste. Eine Sanierung sei nicht mehr wirtschaftlich vertretbar, hieß es in der Begründung dafür, dass Bewohner in umliegende Einrichtungen übersiedelt werden mussten.
Nach Protesten im Ort und Verhandlungen der Gemeindeführung mit Vertretern des Landes konnte allerdings schon im vergangenen Jahr der Bau eines neuen Pflegeheimes in Perchtoldsdorf verkündet werden. Nun fand der Spatenstich dazu statt, der den Startschuss der bis 2027 geplanten Bauarbeiten markiert.
In der Elisabethstraße werde "eine moderne und nachhaltige Pflege- und Betreuungseinrichtung mit 144 Pflegeplätzen" entstehen, versprach Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Das alte Gebäude werde durch einen zeitgemäßen Neubau ersetzt. „Mit dem Spatenstich setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau unserer Pflegeinfrastruktur in Niederösterreich“, so Teschl-Hofmeister.
Die neue Einrichtung wird von der Harg Holding GmbH errichtet und ist Teil umfassender Investitionen des Landes Niederösterreich in den Ausbau und die Modernisierung von Pflege- und Betreuungseinrichtungen.
Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP) freut sich über den "nachhaltigen Neubau mit vorbildlichen ökologischen Lösungen, die bereits in der Planungsphase zur Klima aktiv-Bronze-Zertifizierung geführt haben". Die Pflegeeinrichtung entstehe "mit großem Respekt für die örtliche Topografie und das bestehende, grünflächige Landschaftsbild". Dank gestufter Bauweise, Einbindung ins Gelände und teilweisem Erhalt des Baumbestandes werde sich das Gebäude harmonisch in die durch Villenbebauung geprägte Umgebung einfügen, ist die Bürgermeisterin überzeugt.
Betreiber mit Erfahrung
Als Betreiber wird die Althea-Gruppe die Einrichtung übernehmen. Das Unternehmen ist bereits an mehreren Standorten in der Steiermark tätig, und seit Herbst 2024 mit einem Haus in Maria Lanzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha. Im Mittelpunkt stehe das Ziel, "älteren Menschen ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen", verspricht man.
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