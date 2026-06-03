Neues Pflegeheim für Perchtoldsdorf: Bau beginnt

Die Aufregung war groß, als das Beatrixheim in der Perchtoldsdorfer Elisabethstraße im Jahr 2023 wegen erheblicher baulicher Mängel geschlossen werden musste. Eine Sanierung sei nicht mehr wirtschaftlich vertretbar, hieß es in der Begründung dafür, dass Bewohner in umliegende Einrichtungen übersiedelt werden mussten. Nach Protesten im Ort und Verhandlungen der Gemeindeführung mit Vertretern des Landes konnte allerdings schon im vergangenen Jahr der Bau eines neuen Pflegeheimes in Perchtoldsdorf verkündet werden. Nun fand der Spatenstich dazu statt, der den Startschuss der bis 2027 geplanten Bauarbeiten markiert.

In der Elisabethstraße werde "eine moderne und nachhaltige Pflege- und Betreuungseinrichtung mit 144 Pflegeplätzen" entstehen, versprach Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Das alte Gebäude werde durch einen zeitgemäßen Neubau ersetzt. „Mit dem Spatenstich setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau unserer Pflegeinfrastruktur in Niederösterreich“, so Teschl-Hofmeister. Die neue Einrichtung wird von der Harg Holding GmbH errichtet und ist Teil umfassender Investitionen des Landes Niederösterreich in den Ausbau und die Modernisierung von Pflege- und Betreuungseinrichtungen.